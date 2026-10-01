Столичная теннисистка завоевала бронзовую медаль Азиатских игр

В Айти–Нагое продолжаются соревнования по теннису в рамках XX летних Азиатских игр. Столичная теннисистка Юлия Путинцева завоевала бронзовую медаль турнира, передает официальный сайт акимата Астаны.

В женском одиночном разряде столичная спортсменка Юлия Путинцева в полуфинале встретилась с представительницей Китая Чжан Шуай и уступила со счётом 4:6, 2:6.

Таким образом, теннисистка из Астаны завоевала бронзовую медаль Азиады-2026.

Отметим, что Юлия Путинцева стала первой теннисисткой в истории Казахстана, завоевавшей медаль Азиатских игр в женском одиночном разряде.