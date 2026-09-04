Участок дороги в районе улиц Е13 и Е14 временно закроют в Астане

В Астане ведутся дорожные работы в районе улиц Е13 и Е14, передает официальный сайт столичного акимата.

На участке от улицы Күлтегін до улицы Е15 планируется проведение строительно-монтажных работ по устройству дождеприемных колодцев для отвода воды.

В этой связи с 5 по 7 сентября будет полностью перекрыто движение на вышеуказанном участке.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены дорожные знаки и указатели.