Участок дороги в районе улиц Е13 и Е14 временно закроют в Астане
В Астане ведутся дорожные работы в районе улиц Е13 и Е14, передает официальный сайт столичного акимата.
На участке от улицы Күлтегін до улицы Е15 планируется проведение строительно-монтажных работ по устройству дождеприемных колодцев для отвода воды.
В этой связи с 5 по 7 сентября будет полностью перекрыто движение на вышеуказанном участке.
Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены дорожные знаки и указатели.