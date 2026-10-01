В Астане обсудили подходы к профилактике и сопровождению семей

Вопросы профилактики правонарушений среди подростков, социальной поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также комплексного сопровождения детей и их родителей обсудили в Астане на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Встреча прошла под председательством заместителя акима города Талгата Рахманберді, передает официальный сайт столичного акимата.

Одним из важных направлений работы Комиссии остается своевременное выявление семей, которым необходима помощь. В городе проводится медико-социальное сопровождение семей, в которых воспитываются несовершеннолетние дети. Специалисты направляют уведомления и приглашают родителей в Центр поддержки института семьи «Жанұя», где проводят консультации, определяют потребности семьи, а также осуществляют выезды и подворовые обходы.

По итогам этой работы проводится первичная оценка семейной ситуации, после чего разрабатывается и реализуется индивидуальный план помощи. Такой подход позволяет не ограничиваться разовой поддержкой, а сопровождать семью до стабилизации ситуации. Основная цель такой работы — не поставить семью на учет, а помочь ей выйти из сложной ситуации и вернуться к стабильной жизни.

Особое внимание уделяется семьям, переданным на сопровождение по рекомендациям комиссий по делам несовершеннолетних.

Как отмечалось на заседании, за 2025–2026 годы на сопровождение были переданы 107 семей.

Работа с ними строилась с учетом конкретных жизненных обстоятельств и потребностей. Специалисты Центра поддержки института семьи «Жанұя» оказывали социальную, психологическую и юридическую помощь, содействовали в решении вопросов занятости, улучшения жилищных условий, получения необходимых документов и других социальных вопросов.

Всего семьям было оказано 198 социальных услуг. Среди них — спонсорская помощь, психологические и юридические консультации, участие в социально-культурных мероприятиях, содействие в оформлении необходимых документов, постановке на очередь на жилье, регистрации в соответствующих информационных системах и прикреплении к поликлинике.

Участники заседания подчеркнули, что профилактическая работа с несовершеннолетними должна начинаться как можно раньше. Важно не только реагировать на уже совершенные правонарушения, но и своевременно выявлять причины, которые могут привести к семейному неблагополучию, конфликтам, пропускам занятий или противоправному поведению со стороны несовершеннолетних.

Также была отмечена важность дальнейшего взаимодействия школ, социальных и медицинских служб, органов опеки, правоохранительных органов и родителей. Именно комплексный подход позволяет своевременно поддержать ребёнка, сохранить благополучие семьи и предупредить более серьёзные проблемы.

Главным ориентиром этой работы остается благополучие ребёнка, поддержка родителей и создание условий, при которых семья не остается один на один со своими трудностями.