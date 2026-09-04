«Закон и порядок»: профилактические встречи проводят среди учеников в столичных школах

В столичных школах стартовали профилактические встречи, направленные на укрепление принципа «Закон и порядок». Лекции уже прошли в 26 учебных заведениях с участием около 7 тысяч учащихся, передает официальный сайт акимата Астаны.

Подросткам разъяснили вопросы профилактики правонарушений, буллинга, насилия, наркомании и угроз в Интернете, недопущения групповых конфликтов среди несовершеннолетних. В мероприятиях, запланированных до 16 сентября, принимают участие ученики 8-11 классов и студенты колледжей.

Специалисты разъясняют учащимся предусмотренную ответственность за совершение правонарушений, опасность вовлечения в ситуации, направленные на легкий заработок, преступлений, связанных с распространением наркотиков. В профилактических встречах участвуют межведомственные мобильные группы, в состав которых входят представители прокуратуры, полиции, Департамента экономических расследований, специалисты сферы образования и психологи.

В беседах отмечается важность осторожного отношения к угрозам в социальных сетях, кибербуллингу и различным предложениям от незнакомцев. Специалисты не просто рассказывают подросткам о требованиях законодательства, но и разбирают реальные ситуации, с которыми ребята могут столкнуться в повседневной жизни и в Интернете. Важной частью встреч становятся тематические видеоролики. На конкретных примерах подросткам показывают, к каким последствиям могут привести необдуманные поступки, участие в травле сверстников, распространение запрещенной информации или совершение правонарушений в цифровой среде.

Подобная встреча прошла в столичной школе №72.

Профилактическая работа в данном учебном заведении проходит на фоне обновления самой школьной среды. 1 сентября здесь ввели в строй новый корпус, рассчитанный на 600 ученических мест: ранее при проектной мощности 2,4 тысячи мест здесь обучалось около 4 тысяч детей. Сегодня в школе учится 4854 ребенка. Благодаря новому корпусу учебный процесс удалось организовать в две смены, что существенно снизило нагрузку на школу и сделало расписание удобным для всех.

«Детям стало комфортнее обучаться, потому что уже не так тесно. Сейчас мы занимаемся в две смены», - рассказала директор школы №72 Айман Дюсенова.

Новый корпус оборудован современными специализированными кабинетами физики, химии и биологии, а также робототехники, информатики и STEM-направлений. Просторные и светлые помещения, новая мебель и современное оформление создают условия не только для комфортного обучения, но и для развития практических навыков школьников. По словам директора, при оснащении нового корпуса учитывались пожелания самой школы.

«Создание комфортной образовательной среды и одновременно системная профилактика правонарушений дополняют друг друга. Безопасность школьников сегодня - это и современные здания и оборудование, и знания о собственных правах, и ответственность за свое поведение», - подчеркнула директор школы.

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