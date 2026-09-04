Печи, электропроводка, дети: в Астане назвали основные причины пожаров

На территории Астаны с начала года зарегистрировано 529 пожаров. Из них 225 пожаров, или 42,5% от общего количества, произошло в жилом секторе. Кроме того, порядка 135 зафиксировано на автотранспортных средствах и еще 125 — на подконтрольных объектах. Об этом на брифинге в Службе коммуникаций столицы сообщил заместитель начальника Управления государственного пожарного контроля Департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны Габит Бабаев, передает официальный сайт акимата города.

По информации представителя ведомства, основными причинами возгораний являются:

Нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, в том числе неисправность печей и несвоевременная очистка дымоходов;

Небрежное и халатное отношение граждан к соблюдению мер пожарной безопасности;

Неправильная эксплуатация электрических приборов и использование некачественных отопительных устройств;

Износ электропроводки, а также использование несанкционированных соединений;

Оставление детей без присмотра и детские игры с огнём;

Неосторожное обращение с огнём гражданами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

«В Астане на учёте состоят 983 семьи, относящиеся к социально уязвимым категориям населения, в том числе малообеспеченные и социально дезадаптированные семьи.

Совместно с местными исполнительными органами, сотрудниками полиции и волонтёрами проводятся профилактические рейдовые мероприятия», - рассказал спикер.

В ходе проведённых рейдов:

Обследовано 157 частных жилых домов;

Порядка 700 гражданам разъяснены требования и правила пожарной безопасности;

Выявлено около 38 нарушений требований пожарной безопасности, из которых 15,8% связаны ссистемами отопления, а 84,2% с электрическими сетями;

30 нарушений устранены непосредственно на месте.

Кроме того, в жилых домах граждан, относящихся к социально уязвимым категориям населения, установлено 12 датчиков угарного газа. Всего за последние четыре года в рамках профилактической работы установлено более 3 000 таких датчиков.

В связи с резким понижением температуры воздуха в столице Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны призывает граждан строго соблюдать меры пожарной безопасности при отоплении жилых помещений:

Проверьте исправность печного отопления, электрических и газовых обогревателей;

Используйте только исправные отопительные приборы;

Не допускайте перегрева оборудования и не оставляйте включённые электроприборы без присмотра;

Регулярно очищайте дымоходы от сажи;

Не используйте самодельные или неисправные отопительные приборы;

В случае возникновения пожара незамедлительно сообщите по номерам 101 или 112;

Не оставляйте детей без присмотра, их безопасность является общей ответственностью каждого из нас.

«Помните, что соблюдение элементарных правил пожарной безопасности поможет сохранить жизнь, здоровье и имущество. Ответственное отношение каждого гражданина к вопросам безопасности залог предотвращения пожаров и их трагических последствий», - заключил Габит Бабаев.