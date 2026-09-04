Печи, электропроводка, дети: в Астане назвали основные причины пожаров
На территории Астаны с начала года зарегистрировано 529 пожаров. Из них 225 пожаров, или 42,5% от общего количества, произошло в жилом секторе. Кроме того, порядка 135 зафиксировано на автотранспортных средствах и еще 125 — на подконтрольных объектах. Об этом на брифинге в Службе коммуникаций столицы сообщил заместитель начальника Управления государственного пожарного контроля Департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны Габит Бабаев, передает официальный сайт акимата города.
По информации представителя ведомства, основными причинами возгораний являются:
Нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, в том числе неисправность печей и несвоевременная очистка дымоходов;
Небрежное и халатное отношение граждан к соблюдению мер пожарной безопасности;
Неправильная эксплуатация электрических приборов и использование некачественных отопительных устройств;
Износ электропроводки, а также использование несанкционированных соединений;
Оставление детей без присмотра и детские игры с огнём;
Неосторожное обращение с огнём гражданами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.
«В Астане на учёте состоят 983 семьи, относящиеся к социально уязвимым категориям населения, в том числе малообеспеченные и социально дезадаптированные семьи.
Совместно с местными исполнительными органами, сотрудниками полиции и волонтёрами проводятся профилактические рейдовые мероприятия», - рассказал спикер.
В ходе проведённых рейдов:
Обследовано 157 частных жилых домов;
Порядка 700 гражданам разъяснены требования и правила пожарной безопасности;
Выявлено около 38 нарушений требований пожарной безопасности, из которых 15,8% связаны ссистемами отопления, а 84,2% с электрическими сетями;
30 нарушений устранены непосредственно на месте.
Кроме того, в жилых домах граждан, относящихся к социально уязвимым категориям населения, установлено 12 датчиков угарного газа. Всего за последние четыре года в рамках профилактической работы установлено более 3 000 таких датчиков.
В связи с резким понижением температуры воздуха в столице Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны призывает граждан строго соблюдать меры пожарной безопасности при отоплении жилых помещений:
Проверьте исправность печного отопления, электрических и газовых обогревателей;
Используйте только исправные отопительные приборы;
Не допускайте перегрева оборудования и не оставляйте включённые электроприборы без присмотра;
Регулярно очищайте дымоходы от сажи;
Не используйте самодельные или неисправные отопительные приборы;
В случае возникновения пожара незамедлительно сообщите по номерам 101 или 112;
Не оставляйте детей без присмотра, их безопасность является общей ответственностью каждого из нас.
«Помните, что соблюдение элементарных правил пожарной безопасности поможет сохранить жизнь, здоровье и имущество. Ответственное отношение каждого гражданина к вопросам безопасности залог предотвращения пожаров и их трагических последствий», - заключил Габит Бабаев.