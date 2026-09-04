В Астане стартовала масштабная профилактическая кампания городского Департамента по чрезвычайным ситуациям, направленная на защиту частного жилого сектора от пожаров перед наступлением холодов, передает официальный сайт столичного акимата.

Спасатели намерены минимизировать риски возникновения пожаров, а также предотвратить случаи гибели и травмирования горожан в осенне-зимний период.

В рамках первого этапа месячника пожарной безопасности сотрудники ДЧС ежедневно совершают подворовые обходы. Основное внимание уделяется разъяснению правил эксплуатации печного оборудования, газовых приборов и электросетей. Специалисты напоминают жителям о необходимости своевременной подготовки печей к зиме, ревизии проводки и категорическом запрете на оставление детей без присмотра.

Особый акцент спасательные службы делают на поддержке социально уязвимых категорий граждан. Так, совместно с городскими структурами ДЧС бесплатно устанавливает в их домах автономные пожарные извещатели, датчики обнаружения угарного и природного газа, а также помогает с очисткой дымоходов от накопившейся сажи.

«Сейчас проводится первый этап месячника пожарной безопасности. Наша основная цель — предупреждение пожаров, гибели людей и отравлений угарным газом в отопительный период. Для этого сотрудники ДЧС ежедневно проводят рейдовые мероприятия в жилом секторе, объясняя базовые требования безопасности: готовность печей, проверку электросетей и недопустимость оставления детей без присмотра», - отметил заместитель начальника ДЧС г. Астаны, полковник гражданской защиты Омиржан Тукушев.