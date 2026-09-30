«Почетный педагог города Астаны»: определены победители конкурса среди учителей
Определены специалисты, удостоенные звания «Почетный педагог города Астаны». Согласно решению заседания комиссии, были названы имена учителей-победителей, передает официальный сайт городского акимата.
Обладателями звания «Почетный педагог города Астаны» стали:
1. Булебаева Алима Канатовна — учитель английского языка ГКП на ПХВ «Школа-лицей №73» акимата города Астаны;
2. Жарасбаева Дарига Аскаровна — учитель художественного труда ГКП на ПХВ «Школа-лицей №38 имени Алимхана Ермекова» акимата города Астаны;
3. Оспанова Гульмира Нургазыевна — учитель химии ГКП на ПХВ «Школа-лицей №93» акимата города Астаны;
4. Нукебаева Бакытхан Сейтхановна — учитель казахского языка и литературы ГКП на ПХВ «Школа-лицей №85 имени Шейха Тамима бен Хамада аль-Тани» акимата города Астаны;
5. Аскарбекова Балымкуль Дайрашовна — учитель математики ГКП на ПХВ «Школа-лицей №50 "Казкосмос" имени Райымбек батыра» акимата города Астаны.