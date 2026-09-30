В эти выходные, 3 и 4 октября, в столице пройдет очередная сельскохозяйственная ярмарка. Свою продукцию в Астане представят товаропроизводители Восточно-Казахстанской и Актюбинской областей, передает официальный сайт городского акимата.

Фермеры Восточно-Казахстанской области представят на торговых прилавках более 50 видов товаров: мясо, молочную продукцию, рыбу, мёд и продукты пчеловодства, растительное масло, крупы, колбасные изделия, кумыс, национальные продукты и многое другое.

От Актюбинской области в ярмарке примут участие свыше 20 сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий, а также фермеры из 12 районов региона.

Всего из двух областей в столицу доставят более 400 тонн различной продукции.

Ярмарка традиционно пройдет на территории ипподрома по адресу: ул. Қарқаралы, 1.