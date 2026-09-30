Около 150 пенсионеров вышли на флешмоб ко Дню пожилых людей в Астане

Накануне Международного дня пожилых людей в столичном парке Жеруйык пенсионеры района Алматы провели яркий флешмоб, передает официальный сайт акимата Астаны.

В спортивной акции приняло участие около 150 человек.

«Мероприятие организовано Центром активного долголетия района Алматы, районным акиматом, Дирекцией по проведению спортивно-массовых мероприятий при поддержке акимата Астаны. В рамках флешмоба проведена танцевальная разминка, праздничный концерт. Также открыт уголок здоровья, где все желающие могут проверить давление, получить консультацию специалистов – врачей поликлиники №6. В завершении – угощение – плов и чаепитие», - сообщил председатель Совета ветеранов района Алматы Марат Мустафин.

Самым ярким эпизодом флешмоба стала танцевальная разминка.

«Наша главная цель – приобщить людей преклонного возраста к здоровому образу жизни. А жизнь – это движение. Я уже четырнадцать лет веду тренировки для пожилых людей и вижу, как они просто расцветают после занятий. У них нормализуется давление, уровень сахара в крови, перестают болеть ноги, суставы, всегда хорошее бодрое настроение. Говорят даже, что после спортивных тренировок перестают ходить по врачам, чувствуют себя молодыми», - поделилась впечатлениями тренер групповых программ для пенсионеров Галина Карпова.