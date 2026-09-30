IV Международный театральный фестиваль «ТЕАТР ALL» стартует в Астане

С 1 по 7 октября в столице пройдет IV Международный театральный фестиваль «ТЕАТР ALL». В этом году он посвящен 75-летию народной артистки Казахстана, обладательницы орденов «Парасат» и «Құрмет», выдающейся актрисы театра и кино Меруерт Отекешевой, передает официальный сайт акимата Астаны.

В течение недели свои спектакли зрителям представят театральные коллективы из Узбекистана, Кыргызстана и Азербайджана, а также театры из разных регионов Казахстана - Мангистауской, Акмолинской, Туркестанской, Атырауской, Улытауской областей и ведущие театральные коллективы столицы. В программу вошли постановки самых разных жанров: драма, трагедия, трагикомедия, музыкальная драма, мелодрама, хорео-драма, перформанс и современный балет.

Открытие фестиваля состоится 1 октября в Театре юного зрителя. Вечер начнется с торжественной церемонии прохода участников по красной дорожке, после чего состоится официальное открытие фестиваля. Первой постановкой станет этно-фольклорный мюзикл «Кыз Жибек» Габита Мусрепова и Евгения Брусиловского.

В фестивальной программе наряду с известными произведениями казахстанской и мировой литературы представлены современные сценические интерпретации. Зрители смогут увидеть «Макбет» Уильяма Шекспира, «Кыз Жибек», «Ұлпан» Г.Мусрепова и Е.Брусиловского, «Томирис» Б.Жандарбекова, «Той» Б.Брехта, «Выстрел на перевале Караш», «Қаралы сұлу»М.Ауезова, «Метамоrphoses» столичного цирка, «Ләйлі мен Мәжнүн» А.Навои, «Анна Каренина. Роман парақтары» Л. Толстого, «Танакөз» М.Шаханова, «Жәмила» Ш.Айтматова, «Сотворившая чудо или что такое любовь?»У.Гибсона и Х.Келлера, «Қатынқамал» Б.Сердәлі и Н.Мараима, «Бөгелек» по мотивам романа «Овод» Э.Л.Войнича, «Шәкәрім» Е.Аманшаева, «Абай-ЛА» С.Сәрсена.

Помимо спектаклей, в рамках фестиваля 7 октября в Казахском национальном университете искусств имени К. Байсеитовой состоится международная научно-практическая конференция «Творческое наследие Меруерт Отекешевой: преемственность и новаторство в современном театральном искусстве».

В этот же день состоится торжественное закрытие фестиваля и награждение победителей. Завершит программу творческий вечер «Қазақтың Қыз Жібегі», посвященный 75-летию Меруерт Отекешевой.