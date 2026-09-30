Столичным первоклассникам рассказали и показали, как действуют правила дорожного движения
Столичные полицейские провели профилактическое мероприятие по безопасности дорожного движения для учащихся первых классов школы №55. Занятие прошло на автодроме, где школьникам наглядно показали дорожные знаки и их значение, передает официальный сайт акимата Астаны.
Сотрудники Департамента полиции города провели для школьников практическое занятие и рассказали об основных правилах безопасного поведения на дороге.
Дети узнали, как правильно переходить проезжую часть, на что необходимо обращать внимание при переходе дороги и почему важно соблюдать правила на пешеходном переходе.
Также стражи порядка рассказали о сигналах светофора и жестах регулировщика, объяснили их значение и показали на практических примерах, как действовать в различных дорожных ситуациях.
В полиции напомнили, что соблюдение ПДД, внимательность и осторожность помогают сохранить жизнь и здоровье каждого участника дорожного движения.