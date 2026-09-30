Праздничный концерт организовали в Астане в честь Дня пожилых людей

В преддверии Международного дня пожилых людей в Астане провели праздничный концерт. Мероприятие прошло в рамках проекта «Преемственность поколений», передает официальный сайт акимата столицы.

Концерт организовали в Колледже сервиса и туризма совместно с Центром активного долголетия района Сарыарка и Молодежным центром здоровья «Жас Толқын».

На сцене выступили этно-фольклорный ансамбль, танцевальные коллективы и вокальные группы. Кроме того, состоялся показ национальных костюмов от модельной группы «Кербез models».

Одной из главных тем мероприятия стало общение представителей разных поколений и возможность вместе участвовать в творческих проектах.

«Я в восторге от этого концерта! Действительно показали и старшее поколение, и молодежь. Молодые смотрят на нас, учатся. Я, например, хожу на танцы на Арбат и вижу, как молодые люди постоянно присоединяются к нам. Мы танцуем вместе, нам весело. Поэтому концерт сегодня замечательный», — поделилась впечатлениями участница мероприятия Лариса.

Руководитель отдела предоставления социальных услуг Центра активного долголетия города Астаны по району Сарыарка Кенжебулат Бапишев отметил, что одна из главных целей подобных мероприятий — укрепление связи между поколениями.

«Преемственность поколений состоит именно в том, что старшее поколение должно передавать свой жизненный опыт молодежи. День пожилого человека — международный праздник, учрежденный Организацией Объединенных Наций, чтобы обратить внимание общества на людей старшего возраста и поблагодарить их за то, чего они достигли», — рассказал он.

По его словам, важно не допускать разрыва между молодыми и пожилыми людьми. В Центре активного долголетия представители старшего поколения не только участвуют в творческих и спортивных мероприятиях, но и осваивают современные технологии.

«Мы обучаем их компьютерной грамотности, работе со смартфонами и различными приложениями. Сегодня, в век искусственного интеллекта, наши подопечные уже пользуются ChatGPT, Google, интернетом, eGov, учатся оплачивать коммунальные услуги и работать с электронными документами. Самая главная цель — социализация людей пожилого возраста, чтобы они не оставались в стороне», — отметил Кенжебулат Бапишев.

Международный день пожилых людей отмечается 1 октября. В эти дни в Астане проходят мероприятия, направленные на поддержку старшего поколения, развитие межпоколенческого общения и популяризацию активного долголетия.