Назначен руководитель Управления внутренней политики Астаны

Жунисбеков Бакытжан Абдреимжанович назначен руководителем Управления внутренней политики города Астаны. Ранее он занимал должность руководителя аппарата акима района «Есиль».

По образованию - политолог. Окончил Казахский национальный педагогический университет имени Абая. Имеет степень магистра политологии Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева.

Трудовую деятельность начал в 2007 году. Бакытжан Жунисбеков имеет многолетний опыт работы в системе государственной службы, в том числе в сферах внутренней и молодежной политики, общественного развития и взаимодействия с институтами гражданского общества.

С 2011 по 2016 год работал в Государственном фонде поддержки молодежной политики акимата города Астаны, где занимал должности руководителя отдела, заместителя руководителя и руководителя фонда.

С 2016 по 2021 год работал в Управлении молодежной политики и Управлении общественного развития акимата города Астаны.

С 2021 по 2026 год занимал должность руководителя аппарата акима района «Есиль» города Астаны.