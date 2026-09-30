Более 1,1 млн зеленых насаждений: как озеленяют Астану

В Астане продолжаются работы по озеленению и благоустройству территорий. В текущем году в столице планируется высадить более 1,1 млн зеленых насаждений, включая 70 тысяч деревьев, более 600 тысяч декоративно-цветущих кустарников, 40,5 тысячи растений для живых изгородей и др. Работы охватывают все шесть районов столицы. Об этом на брифинге в Службе коммуникаций столицы рассказал заместитель руководителя Управления охраны окружающей среды и природопользования города Самат Абдуллин, передает официальный сайт столичного акимата.

По данным спикера, в Астане насчитывается более 4 млн зеленых насаждений, еще около 14 млн произрастает на территории «Зеленого пояса». Ежегодно в городе высаживается не менее 1 млн зеленых насаждений (деревьев, кустарников, сеянцев и цветов).

С начала текущего года уже высажено более 700 тысяч зеленых насаждений. В их числе 21 тысяча деревьев, 303,4 тысячи декоративно-цветущих кустарников, 28 тысяч растений для живых изгородей, 130,7 тысячи кустарников и 249,2 тысячи многолетних цветов.

«Особое внимание уделяется крупномерным деревьям и многолетним кустарникам. При выборе пород учитываются климатические условия столицы.

В осенний период планируется высадить еще 234 тысячи зеленых насаждений.

Озеленение проводится не только в парках и скверах, но и вдоль основных городских магистралей. Новые посадки появляются вдоль линии Tarlan Astana, на улицах Сыганак и Кабанбай батыра. На отдельных участках предусматривается высадка тысяч деревьев с формированием новых зеленых зон.

Продолжается озеленение территории второй очереди пешеходного бульвара Greenline. Здесь создаются прогулочные маршруты, зеленые пространства, спортивные и игровые зоны. В рамках комплексного благоустройства предусмотрена посадка деревьев, кустарников и других растений.

Вдоль реки Есиль формируется единый парковый кластер, включающий Президентский парк, Парк мира и согласия, Триатлон-парк и другие рекреационные территории. Продолжаются благоустройство и озеленение набережной Есиля», — проинформировал спикер.

В районе Алматы озеленение проводится вдоль улицы Нажмиденова на участке от улицы Калдаякова до проспекта Тауелсиздик, а также на территории моста «Тауелсиздик».

В районе Байконыр этой осенью дополнительные деревья и кустарники планируется высадить на проспекте Абая и улицах Кенесары, Пушкина и Ташенева. Уже заметны результаты прошлогодних посадок. Так, яблони и груши в сквере на улице Ташенева успешно прижились и в нынешнем сезоне дали первые плоды.

В районе Есиль с начала года комплексные посадки проведены вдоль улицы Керей-Жанибек хандар, проспектов Улы Дала, Кабанбай батыра и других. Озеленены территории парка EXPO, сквера КТЖ и участка возле мечети Аль-Фараби.

В районе Нура зеленые зоны формируются вдоль улиц Сыганак, Айтматова и Гапеева, а также возле жилых комплексов «Мадрид», «Алтын Шар» и «Копенгаген». Продолжается благоустройство Центрального парка и общественных пространств в жилом массиве Уркер.

В районе Сарайшык одним из ключевых участков благоустройства стал проспект Кошкарбаева на участке от улицы Аманжолова до улицы Нурмагамбетова. Здесь создано современное благоустроенное пространство с зелеными зонами и системой локального полива.

В районе Сарыарка особое внимание уделено озеленению улицы Кумисбекова. Здесь высажены деревья и кустарники различных пород, включая сосны, вязы и сирень. Масштабные работы также проведены на улице Кенесары, где предусмотрена система локального полива, в парке Коктал и на территориях жилых массивов района.

Заместитель руководителя управления также отметил, что одним из приоритетов остается содержание уже созданного зеленого фонда. Проводятся полив, обработка от вредителей и болезней, внесение удобрений, восстановление систем полива и другие агротехнические мероприятия.

Такой комплексный уход позволяет обеспечивать приживаемость растений и сохранять созданные зеленые территории.

Всего за последние годы в столице благоустроено порядка 500 общественных и дворовых пространств.

В завершение он отметил, что озеленение Астаны развивается комплексно: новые посадки появляются вдоль улиц и магистралей, в парках, скверах и дворовых пространствах. Одновременно продолжается развитие крупных рекреационных территорий и «Зеленого пояса». Это формирует единую систему зеленых территорий столицы и способствует созданию более комфортной городской среды.