ДЧС Астаны пополнился современной пожарной техникой

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram написал о том, что столичному ДЧС была передана новая техника, передает официальный сайт акимата города.

«Мужество и высокий профессионализм наших пожарных должны быть подкреплены современным техническим оснащением противопожарной службы. Сегодня автопарк ДЧС города пополнили еще на 15 единиц новой пожарной техники.

Новая техника предназначена для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, повышения эффективности аварийно-спасательных и противопожарных работ, а также доставки личного состава, средств пожаротушения и технического вооружения к месту происшествия.

За последние годы приобрели и передали ДЧС города 44 единицы спецтехники. Помимо этого также работаем над улучшением жилищных условий, открываем пожарные депо и др.

Наши пожарные ежедневно сталкиваются с серьёзными вызовами и рисками. Их мужество, профессионализм и самоотверженный труд – основа безопасности и защиты наших граждан. Мы продолжим создавать необходимые условия для их работы и укреплять техническое оснащение противопожарной службы», - написал Женис Касымбек.