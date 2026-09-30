Красочный флешмоб провели столичные пенсионеры ко Дню пожилого человека

Ко Дню пожилого человека пенсионеры столичного района Нура провели флешмоб в Центральном парке. Спортивно-игровая акция прошла под девизом «Пожилые люди – наше бесценное сокровище», передает официальный сайт акимата Астаны.

Организаторами акции выступили Центр активного долголетия района Нура, районный акимат, Дирекция по проведению спортивно-массовых мероприятий акимата столицы.

«Наша цель – привлечение представителей старшего поколения к здоровому образу жизни и активному времяпровождению, популяризация физической культуры и спорта. Сегодня в нашем флешмобе участвуют порядка 150 пенсионеров района Нура. Отрадно, что людям нравится спортивный праздник, все очень довольны», - рассказал заместитель руководителя Дирекции по проведению спортивно-массовых мероприятий столичного акимата Ержигит Усербай.

В рамках флешмоба участники выстроились, изобразив дату «1 қазан», провели танцевальную разминку. Также состоялось награждение победителей и призеров эстафеты по скандинавской ходьбе.

«Я уже два года занимаюсь скандинавской ходьбой. Мы постоянно собираемся в Центре активного долголетия нашего района, вместе участвуем во всех спортивных и культурных мероприятиях. Это и полезно, и очень интересно. Нам всем уже за семьдесят, но возраст – не помеха ни спорту, ни общению. Мы все подружились и стали одной большой семьей», - поделилась впечатлениями участница флешмоба Гульбара Кенжибекова.