В Есильском районе города Астаны в честь Международного дня пожилых людей, который отмечается 1 октября, организовали соревнования по настольным играм среди пенсионеров, передает официальный сайт акимата столицы.

Главная цель мероприятия — создание условий для поддержания активного образа жизни представителей старшего поколения, эффективная организация их досуга, популяризация здорового образа жизни и укрепление дружеских отношений между пенсионерами.

В соревнованиях приняли участие около 30 пенсионеров, которые состязались друг с другом в тогызкумалак, шахматах и шашках.

«Ежегодное проведение различных мероприятий в честь Дня пожилых людей уже стало традицией. В большинстве случаев виды соревнований выбираются по желанию самих пенсионеров. При этом спрос на настольные игры очень высок. С каждым годом количество участников растет. В этом году мы проводим турнир по тогызкумалак, шахматам и шашкам. Особенность соревнований заключается в том, что каждый участник в зависимости от своего уровня может соревноваться в начальной, средней или высшей категории и бороться за призовые места», — рассказал ответственный инструктор Дирекции по проведению спортивно-массовых мероприятий акимата города Астаны по Есильскому району Азамат Баилов.

По словам организаторов, подобные соревнования помогают представителям старшего поколения содержательно проводить досуг, оттачивать интеллектуальные способности и укреплять связи с обществом. Особенно такие игры, как шахматы, шашки и тогызкумалак, требуют от участников глубокого мышления, принятия правильных решений и умения предугадывать ходы соперника.