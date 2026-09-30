8 июля 2026 года в стране был принят Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам нотариальной деятельности и юридической помощи». Законом внесены существенные изменения в порядок совершения исполнительных надписей, уведомления должников, соблюдения территориальности, автоматического распределения заявлений между нотариусами, а также государственного контроля за нотариальной деятельностью. Об этом на брифинге в Службе коммуникаций столицы подробно рассказал заместитель руководителя Департамента юстиции города Астаны Бакытжан Бейсен, передает официальный сайт акимата столицы.

По словам спикера, новые требования применяются с 8 сентября 2026 года. При этом право должника направить нотариусу мотивированное возражение и полномочия нотариуса по отмене исполнительной надписи сохраняются.

С 8 сентября исполнительные надписи не совершаются по требованиям, вытекающим из договоров государственных закупок, а также договоров, заключенных в рамках закупок в соответствии с законодательством о закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора.

Такие требования подлежат рассмотрению в судебном порядке. При осуществлении государственного контроля территориальные органы юстиции должны учитывать правовое основание возникновения задолженности.

«С 1 января 2027 года заявления граждан и юридических лиц о совершении исполнительной надписи будут распределяться между нотариусами на основе механизма случайного автоматизированного распределения дел через Единую нотариальную цифровую систему.

Такой порядок направлен на повышение прозрачности распределения обращений и исключение возможности злоупотреблений, связанных с выбором конкретного нотариуса.

До 1 января 2027 года взыскатели сохраняют возможность самостоятельно обращаться к выбранному нотариусу.

С указанной даты физические лица смогут подавать заявления в письменной форме либо в электронном виде через личный кабинет в Единой нотариальной цифровой системе с использованием электронной цифровой подписи.

Юридические лица, включая банки второго уровня, микрофинансовые и микрокредитные организации, будут подавать заявления в электронном виде через личный кабинет с использованием ЭЦП», - рассказал заместитель руководителя Департамента юстиции.

По его информации, с 8 сентября 2026 года исполнительная надпись по установленным законом основаниям совершается по месту регистрации должника.

Ранее законодательство предусматривало несколько вариантов определения места совершения нотариального действия. Новые правила исключают такую альтернативу.

При осуществлении государственного контроля территориальные органы юстиции должны учитывать место регистрации должника, определенное на дату совершения нотариального действия.

Законом уточнены требования к письменному признанию должником неисполненного обязательства.

Самого факта наличия договора и документов, подтверждающих возникновение обязательства, недостаточно для совершения исполнительной надписи.

Письменное признание должно одновременно подтверждать наличие задолженности, ее размер и признание должником суммы, подлежащей взысканию. Такое признание может содержаться в одном или нескольких документах.

Законом введено обязательное направление копии исполнительной надписи через Единую нотариальную цифровую систему с фиксацией факта ее доставки.

«После совершения исполнительной надписи должнику направляется уведомление через веб-портал «электронного правительства» и (или) посредством SMS с номера 1414.

После получения уведомления должник сможет авторизоваться через eGov Mobile и ознакомиться с исполнительной надписью в личном кабинете Единой нотариальной цифровой системы.

Такой механизм обеспечивает надлежащее уведомление должника и позволяет объективно зафиксировать факт доставки информации.

Одним из важных изменений является сохранение механизма отмены исполнительной надписи непосредственно нотариусом.

Должник вправе в течение 10 рабочих дней со дня получения копии исполнительной надписи направить нотариусу мотивированное возражение против заявленного требования.

Если возражение подано в установленный срок и содержит причины несогласия с требованием, нотариус обязан вынести постановление об отмене исполнительной надписи не позднее трех рабочих дней со дня получения возражения», - отметил Бакытжан Бейсен.

На основании постановления об отмене исполнительной надписи исполнительное производство подлежит прекращению в установленном законодательством порядке.

Таким образом, подача мотивированного возражения в течение 10 рабочих дней позволяет должнику решить вопрос об отмене исполнительной надписи во внесудебном порядке.

Судебный порядок применяется в тех случаях, когда исполнительная надпись не отменена нотариусом либокогда должник пропустил установленный срок для подачи возражения.

«Если возражение не содержит причин несогласия с заявленным требованием или подано с нарушением установленного срока, нотариус отказывает в отмене исполнительной надписи. В случае если надпись не отменена и передана судебному исполнителю на принудительное исполнение, ее оспаривание осуществляется в судебном порядке.

Таким образом, изменения не лишают граждан права обратиться к нотариусу с возражением и не отменяют полномочия нотариуса по отмене исполнительной надписи. Основная задача новых механизмов заключается в том, чтобы сделать процедуру более прозрачной, обеспечить надлежащее уведомление должника и четко разграничить внесудебный и судебный порядок защиты прав.

Также законом предусмотрена автоматизация направления исполнительной надписи на принудительное исполнение через цифровые системы.

В целом внесенные изменения направлены на повышение прозрачности нотариальных процедур, усиление защиты прав должников, совершенствование контроля за нотариальной деятельностью и дальнейшую цифровизацию процессов», - заключил представитель ведомства.