В Центре обслуживания населения Астаны прошел «День услугополучателя», в ходе которого жителям и гостям города разъяснили порядок получения государственных и социальных услуг. Во время социальной акции граждане смогли задать свои вопросы касательно сфер труда, занятости, социальной защиты и здравоохранения специалистам государственных органов и организаций и получить конкретные советы, передает официальный сайт акимата столицы.

Организатором мероприятия выступил Департамент Агентства РК по делам государственной службы по городу Астане.

В социальной акции приняли участие представители государственных органов и организаций сфер труда, социальной защиты и здравоохранения. В частности, на личные вопросы граждан ответили специалисты Департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по городу Астане Министерства труда и социальной защиты населения, Департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля по городу Астане Министерства здравоохранения, Департамента санитарно-эпидемиологического контроля, Управления общественного здравоохранения и Управления занятости и социальной защиты города Астаны.

«Сегодня мы проводим День услугополучателя. Наша главная цель как органа, контролирующего качество оказания государственных услуг, — напрямую выслушать мнение граждан, выявить системные проблемы и сделать процесс получения госуслуг максимально простым и прозрачным. Мы хотим показать, что государство открыто к диалогу и готово оперативно решать проблемы населения», — отметила главный специалист Департамента Агентства по делам государственной службы по городу Астане Ляззат Саду.

По словам главного специалиста Управления занятости и социальной защиты Айгуль Еспановой, в ходе мероприятия жители города в основном обращались по вопросам, связанным с социальными выплатами и мерами социальной поддержки.