VI Всемирные игры кочевников: столичная лучница завоевал серебряную медаль

На проходящих в Кыргызстане VI Всемирных играх кочевников спортсменка из Астаны Айкоркем Батихан завоевала серебряную медаль по традиционной стрельбе из лука в мишеньй «Средняя Азия», передает официальный сайт акимата столицы.

В соревнованиях среди женщин по мишени «Средняя Азия» на дистанции 40 метров приняли участие более 80 лучников из 51 страны мира. Айкоркем Батихан вырвалась вперед среди сильнейших и получила путевку в финальный этап.

В финале столичная спортсменка еще раз доказала свое мастерство, заняла II место и принесла серебряную медаль в копилку сборной Казахстана.

В соревнованиях по традиционной стрельбе из лука свои силы испытает еще один представитель столицы.

Сегодня, 4 сентября, ряд спортсменов из города Астаны продолжат свои выступления на VI Всемирных играх кочевников.

В состязаниях тазы честь Астаны защищает Алмас Оралбек со своей собакой по кличке Сагым, сегодня он продолжит участие в соревнованиях.

В 11-километровой скачке жорга от столицы выступят Алия Токтасынова, Наиля Советхан и Анатолий Шабаев.

Вероника Румянцева зарегистрирована в качестве запасного участника.

В соревнованиях по игре мангала от Астаны выступают Гульнар Базаралиева, Кундыз Есиркеп и Бигали Зикрияев.

Столичные спортсмены продолжают борьбу. Итоговые результаты по мангале станут известны 6 сентября.

Стоит отметить, что VI Всемирные игры кочевников продлятся до 6 сентября.