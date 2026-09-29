Ученики школы-гимназии №80 имени Сакена Сейфуллина, подведомственной Управлению образования акимата Астаны, научились делать макулатуру и отточили свои навыки, передает официальный сайт акимата столицы.

Экскурсия была организована на базе Astana Qagazy. Кроме того, было продемонстрировано, как именно создаются изделия из макулатуры руками мастеров.

Своим мнением поделилась заместитель директора по воспитательной работе школы-гимназии №80 имени Сакена Сейфуллина Жанаргуль Байкенжеева.

«Сегодняшняя экскурсия прошла очень содержательно и познавательно. Учащиеся своими глазами увидели, как сортируется и готовится к переработке макулатура, и поняли, что бумажные отходы тоже могут приносить пользу. Самое главное для нас — сформировать у детей экологическую культуру и превратить заботу о природе в повседневную привычку.

Думаю, такие практические мероприятия оказывают на ученика большее влияние, чем если бы мы проговорили это сто раз. Сегодня дети увидели все это наглядно и вернулись с хорошими впечатлениями», — сказала она.

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