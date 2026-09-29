Праздничный флешмоб и концерт провели для столичных пенсионеров ко Дню пожилого человека

В преддверии Международного дня пожилого человека в столичном районе Сарыарка прошел праздничный флешмоб «Қарттар – қазына, елдің абыройы», передает официальный сайт акимата Астаны.

Организовали мероприятие Совет ветеранов района Сарыарка и Центр активного долголетия района при поддержке районного акимата.

Участие в нем приняли участие пенсионеры и получатели услуг Центра активного долголетия. Праздничная программа объединила флешмоб, концертные номера, танцевальные выступления, вокальные композиции и показ национальных костюмов.

Пожилые жители не просто получили поздравления, но и смогли сами выйти на сцену, продемонстрировать свои таланты и провести время в кругу единомышленников.

Праздник начался с флешмоба «Зейнеткерлер – салауатты өмір салтын қолдайды». В его проведении приняли участие сотрудники Управления физической культуры и спорта акимата Астаны.

Перед началом основной программы участников приветствовал председатель Совета ветеранов Астаны Сансызбай Есилов, после чего прозвучал Государственный гимн Республики Казахстан.

Концертную часть открыли танцевальным номером «Рух» участники танцевального коллектива «Сарыарқа». Затем на сцену вышел этно-фольклорный ансамбль «Әгугай», представивший песню «Әгугай» и попурри из казахских песен. Во время выступления участницы ансамбля также провели традиционный обряд шашу, приветствуя гостей и зрителей. Продолжением программы стали «Венский вальс» в исполнении танцевальной группы «Элегант-дэнс» и терме «Қарттарым аман сау жүрші» в исполнении Әбу Алмасбека.

Отдельная часть концерта была посвящена Дню учителя, который также отмечается в начале октября. Вокальная группа «Замандастар» исполнила композицию «Ұстазым». Номер был оформлен как небольшая сценическая постановка: один из участников вышел в образе учителя, а остальные исполнили роли учеников.

На празднике также представили национальные костюмы. Организаторы подчеркнули, что казахский национальный костюм является частью культурного наследия и сегодня получает новое звучание благодаря современным дизайнерским решениям. Показ коллекции «Зере коллекциясы» представила взрослая модельная группа «Кербез models», которая занимается популяризацией казахской национальной одежды и ранее участвовала в культурных и модных мероприятиях в Казахстане и за рубежом.

Музыкальная программа продолжилась выступлением ансамбля казачьей песни «Богатицы».

Коллектив исполнил композиции «Мамин старенький дом» и украинскую песню «Ой на горе два дубкы». Затем зрители увидели танцевальный номер «Сыр сұлуы» в исполнении «Шұғыла» би тобы, а Рауза Набиуллина представила песню «Годы, как вас задержать». Завершили концерт выступления танцевальные группы «Әдемі дәуір» и «Шабыт», вокальная группа «Сарыарка».

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