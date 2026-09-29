«Таза Қазақстан»: в Астане школьники приняли участие в экологической викторине

В детской библиотеке №2 акимата города Астаны прошла эколого-просветительская викторина «Таза Қазақстан – экологическая культура». Мероприятие было организовано в рамках реализации республиканской Концепции развития экологической культуры на 2024–2029 годы и объединило столичных школьников, проявляющих интерес к вопросам охраны окружающей среды, передает официальный сайт акимата Астаны.

Главная цель встречи — формирование экологической культуры среди подрастающего поколения. Организаторы стремились не только проверить знания детей, но и привить им бережное отношение к природе через книгу, а также показать важную роль библиотеки в экологическом просвещении.

Основной частью программы стала интерактивная викторина. Учащиеся активно отвечали на вопросы, связанные с защитой природы, правильной сортировкой бытовых отходов и рациональным использованием природных ресурсов. Участники продемонстрировали свои знания и ответственность в вопросах охраны окружающей среды.

Также их вниманию была представлена тематическая книжная выставка, подготовленная сотрудниками библиотеки. В экспозицию вошли художественная, научно-популярная и познавательная литература.

Библиотекари провели для учащихся обзор представленных изданий и познакомили их с содержательными и интересными книгами на тему экологии.

Мероприятие стало важным шагом, направленным на популяризацию экологических знаний и развитие культуры чтения среди молодежи. Кроме того, оно показало, что библиотека является одной из ключевых площадок, способствующих воспитанию ответственного поколения.

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