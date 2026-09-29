Военная подготовка и командный дух: 150 жассарбазовцев померились силами в Астане

В Астане стартовал городской отборочный этап для определения лучшей команды столицы, которая примет участие в XIII Международном военно-патриотическом сборе молодежи «Айбын-2027». В соревнованиях, прошедших в военно-патриотическом центре «Батырлар», приняли участие 150 молодых бойцов, которые проверили свою физическую подготовку и командные навыки в военно-спортивных упражнениях, передает официальный сайт акимата столицы.

Представитель Управления по вопросам молодежной политики акимата города Астаны Алибек Абдыгалиулы рассказал молодежи о важности служения Родине.

Он отметил, что современный жассарбазовец должен быть образованным, дисциплинированным, высокоответственным гражданином, владеющим современными технологиями.

«На сегодняшний день движение «Жас Сарбаз» является одним из важнейших проектов по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Ведь защита Родины — это долг не только военнослужащего, это долг каждого гражданина. Она начинается с чувства ответственности перед своей страной. Служение Родине в мирное время — это получение качественного образования, верность своему делу, уважение к закону и порядку, а также внесение своего вклада в развитие страны. Поэтому и требования к вам высокие», — сказал Алибек Абдыгалиулы.

В ходе мероприятия жассарбазовцы выполнили различные военно-спортивные упражнения, продемонстрировав свою физическую форму и умение работать в команде. Кроме того, была представлена концертная программа с исполнением патриотических песен.