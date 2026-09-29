Необычное экомероприятие «Чистый двор — чистая среда» провели в столичном детском саду

В столичном детском саду №66 «Толағай» состоялось городское экологическое мероприятие «Чистый двор — чистая среда», передает официальный сайт акимата Астаны.

Инициатором мероприятия выступил Учебно-методический центр дополнительного образования детей. Цель - формирование экологической культуры у детей и родителей, бережного отношения к окружающей среде, а также популяризация повторного использования бытовых отходов.

В рамках акции для участников организовали несколько тематических площадок. Родители и сотрудники детского сада провели уборку территории, привели в порядок клумбы и зеленые насаждения.

Особое внимание уделили творческому использованию вторсырья. На мастер-классе участникам показали, как из пластиковых бутылок, картона, бумаги и крышек можно создавать полезные и декоративные изделия.

«Сегодняшняя акция «Чистый двор – чистая среда» — это не просто уборка территории, а важная инициатива, прививающая подрастающему поколению экологическую культуру и ответственность. Когда дети с малых лет учатся беречь природу, дарить вторую жизнь отходам и чтить наши национальные ценности — это и есть реальное воплощение идеи «Таза Қазақстан», — отметила методист Учебно-методического центра дополнительного образования детей Айнур Амирханова.

Также для воспитанников провели национальную интеллектуальную игру «Мангала», парад стихотворений о природе и чистоте, а дети исполнили музыкальную композицию «Веселые барабаны» на инструментах, изготовленных из переработанных материалов.

Одной из площадок стал показ «Eco Fashion — вторая жизнь отходам», где дети и родители представили одежду, созданную из вторичных материалов. Кроме того, в детском саду организовали выставку творческих работ из материалов, пригодных для переработки.

Участница мероприятия Айсәуле Ондағанова рассказала, что в рамках проекта из обычных пластиковых бутылок удалось сделать пуфик.

«Для его создания мы использовали картон и донышки от бутылок. Меня поразило не просто создание вещей из готовых материалов, а труд людей, которые сшили эти платья. Я была очень удивлена, это действительно замечательно», — рассказала она.

По ее словам, в подготовке и проведении мероприятия объединились дети, родители и воспитатели.

Организаторы отметили, что подобные мероприятия помогают детям на практике понять важность бережного отношения к природе и показывают, что даже привычным бытовым отходам можно найти новое применение.

#ТазаҚазақстан #экология #TazaChallenge @TazaQazaqstan