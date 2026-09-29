Школа №101 в Астане вышла в финал престижной международной премии в области устойчивого развития Zayed Sustainability Prize 2027, передает официальный сайт акимата столицы.

В этом году на соискание премии поступило 10 233 заявки из 177 стран мира. Участники проекта представили свои инициативы в области устойчивого развития и социальной значимости в различных категориях.

Столичная школа №101 вошла в число финалистов в категории «Средние школы» по региону «Европа и Центральная Азия». Школа представила на международный конкурс проект с использованием технологий искусственного интеллекта, направленный на контроль качества воздуха в классах.

Проект нацелен на создание благоприятной и безопасной образовательной среды для учащихся и педагогов в организациях образования. Система мониторинга на базе искусственного интеллекта позволяет отслеживать показатели качества воздуха в учебных кабинетах.

Как финалисту, школе предусмотрена финансовая поддержка в размере 25 тысяч долларов США. В случае победы по итогам конкурса проекту будет оказана финансовая поддержка в размере 150 тысяч долларов США.

Победители международной премии будут объявлены 12 января 2027 года в городе Абу-Даби.