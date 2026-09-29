В Астане стартовал челлендж «Учитель, мой дорогой учитель!»

В честь Дня учителя с 28 сентября по 5 октября в Астане проходит челлендж «Учитель, мой дорогой учитель!», передает официальный сайт акимата столицы.

Цель челленджа — выразить уважение к труду педагогов и подчеркнуть особую связь между учеником и учителем.

Принять участие в челлендже может любой житель города. Для этого нужно направить искренние пожелания и выразить благодарность учителю, который дал вам знания и воспитание.

Публикации в рамках инициативы необходимо размещать под хэштегом #Ұстазыңдықұттықта.