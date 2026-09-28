Три региона представили свою сельхозпродукцию на ярмарке в Астане

В минувшие выходные в Астане прошла осенняя сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей Мангистауской, Алматинской областей и области Абай. Жителям и гостям столицы представили более 400 тонн продукции, которую можно было приобрести напрямую от производителей по доступным ценам, передает официальный сайт столичного акимата.

На ярмарке был представлен широкий ассортимент овощей, фруктов, мясной и молочной продукции, мёда, рыбы, национальных блюд и других продуктов питания, характерных для каждого региона.

Посетители ярмарки отметили качество продукции, широкий ассортимент и доступные цены.

Одна из посетительниц рассказала, что специально приехала на ярмарку вместе с семьёй, чтобы приобрести продукты для заготовок на зиму.

«Я считаю, что ярмарка — это в первую очередь масштабное мероприятие. Цены здесь выгодные. Людей приходит много, торговля идёт полным ходом. Мы с мужем специально приехали из города Косшы. Как говорится, готовь сани летом, поэтому в этом месяце я закупила овощи для приготовления салатов на зиму. Также в большом количестве приобрела молочную и мясную продукцию», — поделилась посетительница ярмарки.

В общей сложности сельхозтоваропроизводители трёх регионов привезли в столицу более 400 тонн продукции. В том числе 170 тонн овощей и фруктов, 100 тонн мяса и мясной продукции, 40 тонн мёда, 25 тонн молочной продукции, 17 тонн бахчевых культур, 10 тонн рыбы и более 40 тонн других продуктов питания.

Особое внимание посетителей привлекла продукция, характерная для каждого региона. Фермеры Мангистауской области представили шубат, рыбу и мёд. Из области Абай доставили мясо, мёд, кумыс, молоко и национальные блюда. Товаропроизводители Алматинской области предложили широкий ассортимент овощей и фруктов.

По данным Управления сельского хозяйства области Абай, из региона в столицу было доставлено более 200 тонн сельскохозяйственной продукции. Среди них около 50 тонн мяса, 70 тонн мёда, 30 тонн овощей, 30 тонн арбузов, а также молочные и колбасные изделия, кумыс, национальные блюда и другие товары.

Благодаря прямым поставкам от сельхозтоваропроизводителей жители и гости столицы смогли приобрести свежую продукцию по доступным ценам без дополнительных торговых наценок посредников.