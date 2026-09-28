«Читающая нация»: литературную лабораторию для педагогов организовали в столичной школе

В рамках республиканского проекта «Читающая нация» в столичной школе №110 организовали интеллектуальную литературную лабораторию для педагогов «КНИГА.LAB: от одной книги — к одной идее», передает официальный сайт акимата Астаны.

Работа литературной лаборатории была выстроена в формате интеллектуального диалога, объединяющего чтение, профессиональную рефлексию и поиск практических решений.

Участие в мероприятии приняли руководитель проектного офиса «Читающая нация» по городу Астана Жаксыбай Буранбаев, доцент Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилёва, PhD по филологии Нұрлыхан Аитова, а также секретарь Национальной академической библиотеки Республики Казахстан, поэт Лаура Палман.

В приветственном слове Жаксыбай Буранбаев отметил, что современный учитель — это не только специалист, передающий знания, но и человек, который читает, размышляет, анализирует и способен применять полученные идеи в своей профессиональной практике.

Он подчеркнул главную идею лаборатории: «От книги — к мысли. От мысли — к действию». По его мнению, если прочитанная книга остается на полке, она остается лишь книгой. Но когда прочитанная мысль превращается в конкретное действие, она становится началом изменений.

Также Жаксыбай Буранбаев обратил внимание педагогов на «пятую книгу» — их собственный профессиональный опыт, где каждый урок становится страницей, каждый ученик — частью истории, а каждое педагогическое решение — новой главой.

В центре внимания педагогов оказались четыре произведения: «Первый учитель» Чингиза Айтматова, «Педагогика» Магжана Жумабаева, «Парасат майданы» Толена Абдика и «Основы рефлексивного обучения» Эндрю Полларда.

Участники не пересказывали содержание книг, а анализировали их ключевые идеи, обсуждали поднятые авторами вопросы и искали точки соприкосновения с современной школьной практикой.

Приглашённые эксперты поделились профессиональным и творческим взглядом на роль книги в формировании читательской культуры, развитии личности педагога и создании современной образовательной среды.

Особую атмосферу создали интерактивные форматы «45 секунд истины», «Согласен / не согласен», «Принести книгу в школу» и IDEA PITCH.

Педагоги превращали литературные идеи в конкретные предложения для школьной среды — от новых форм работы с учениками до профессиональных практик самого учителя.