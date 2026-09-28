«Активный образ жизни»: необычный флешмоб организовали пенсионеры в Астане

В Астане в честь Дня пожилого человека прошел необычный флешмоб, в котором приняли участие около 70 пенсионеров. Представители старшего поколения, собравшись на площади вокзала «Нұрлы жол», дружно выполнили утреннюю зарядку под ритмичную музыку, передает официальный сайт акимата столицы.

Мероприятие было организовано Центром активного долголетия района Сарайшык совместно с Управлением физической культуры и спорта города Астаны.

«Утренняя зарядка проходит при организации администрации района Сарайшык. Поскольку мероприятие приурочено к празднику пожилых людей, мы сделали физические упражнения. Принимаем активное участие. Стараемся каждый год не пропускать такие мероприятия», — сказал астанчанин Мурат Манханов.

Участники вместе выполняли физкультурные упражнения, украсив это событие своей энергией.

«В честь Дня пожилого человека администрация района Сарайшык города Астаны проводит подобные мероприятия ежегодно. В этом году данное событие также нашло свое продолжение. На сегодняшний день в Центре активного долголетия по району Сарайшык зарегистрировано более тысячи пенсионеров», — говорит руководитель отдела Центра активного долголетия по району Сарайшык Аксулу Шайдоллакызы.