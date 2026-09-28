В Международном аэропорту Астаны торжественно встретили бронзового призёра XX летних Азиатских игр, столичную спортсменку Эвелину Костенко, передает официальный сайт городского акимата.

На Азиатских играх 2026 года в Японии Эвелина Костенко в составе сборной Казахстана завоевала бронзовую медаль в гребле на байдарках и каноэ. Столичная спортсменка выступила в составе экипажа байдарки-четвёрки на дистанции 500 метров. Казахстанский экипаж финишировал с результатом 1:37,005 и поднялся на третью ступень пьедестала.

Для Эвелины Костенко эти Азиатские игры стали первыми в спортивной карьере.

«Это моя первая Азиада, поэтому для меня эта медаль особенно ценна. Конечно, перед стартом было волнение, но мы понимали, ради чего проделали такой большой путь и сколько труда вложили в подготовку. Очень рада, что на своих первых Азиатских играх удалось подняться на пьедестал и принести медаль Казахстану. Отдельное спасибо нашим тренерам, родным и всем, кто нас поддерживал. Встреча дома в Астане подарила особые эмоции. Это большая мотивация продолжать работать и стремиться к ещё более высоким результатам», — отметила Эвелина Костенко.

В аэропорту спортсменку тепло встретили представители спортивной общественности, родные, близкие и болельщики.