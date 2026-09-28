Меры государственного строительного контроля обсудили в Астане

Актуальные вопросы применения строительного законодательства и совершенствования государственного архитектурно-строительного контроля обсудили в Астане, передает официальный сайт акимата столицы.

Управлением государственного архитектурно-строительного контроля Астаны совместно с Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан, территориальными органами государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) всех регионов Республики Казахстан и другими заинтересованными государственными органами проведено рабочее совещание.

Участники рассмотрели вопросы применения требований статей Кодекса РК об административных правонарушениях, порядка принятия мер в отношении незаконно возведенных объектов, а также ответственности за неисполнение мер оперативного реагирования государственного контроля.

Кроме того, обсуждены вопросы ведения и учета актов приемки строительных объектов в эксплуатацию, а также обязательного технического обследования зданий и сооружений.

По итогам совещания участники обменялись мнениями по вопросам правоприменительной практики, обозначили имеющиеся проблемные вопросы и предложения по их дальнейшему совершенствованию.

Ответственным государственным органам определены соответствующие направления дальнейшей работы, направленные на повышение эффективности государственного архитектурно-строительного контроля, обеспечение соблюдения требований законодательства и повышение качества строительства на территории РК.