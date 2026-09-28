«WorldSkills Shanghai-2026»: столичные студенты вошли в число лучших на мировом чемпионате

На международном чемпионате «WorldSkills Shanghai-2026», прошедшем в городе Шанхай, студенты Высшего колледжа «Astana Polytechnic» продемонстрировали высокие результаты и стали обладателями «Медали за профессионализм», передает официальный сайт акимата столицы.

Защищавшие честь страны студенты колледжа добились призовых результатов в двух компетенциях:

В компетенции «Веб-технологии» — Мухамеджан Агыбай;

В компетенции «Мехатроника» — Нурлан Рамазан.

Руководство по подготовке молодых специалистов к международному чемпионату и оттачиванию их профессионального мастерства осуществляли преподаватели Высшего колледжа «Astana Polytechnic» — международные эксперты Айжан Зияданова и Самир Керимов.

Кроме того, в подготовку обладателей «Медали за профессионализм» сборной Казахстана по компетенциям «Сантехника и отопление» и «Графический дизайн» свой вклад внесли международные эксперты колледжа Ержан Касымов и Гаухар Кадыртаева.

Международный чемпионат WorldSkills — это крупнейшая профессиональная площадка, которая повышает престиж рабочих специальностей и дает возможность молодежи продемонстрировать свое профессиональное мастерство на мировом уровне.

Высокие результаты столичных студентов на международных соревнованиях стали итогом их профессиональной подготовки и систематического труда их наставников.