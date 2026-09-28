Жилье, работа, семейное право: в Астане жителям оказали бесплатную юридическую помощь

В Астане прошла социальная акция «Народный юрист», которая дала возможность жителям получить бесплатные консультации в одном месте у представителей более чем 30 государственных органов и профильных организаций, передает официальный сайт акимата столицы.

Организатором мероприятия выступила прокуратура Алматинского района города Астаны. В акции, прошедшей в одном из мест массового скопления людей, приняли участие представители более 30 госорганов и профильных организаций.

Жители задавали вопросы по темам жилья, труда, семейного права, социального обеспечения, занятости и другим проблемам. Специалисты профильных госорганов давали гражданам правовые разъяснения и подсказывали пути решения вопросов.

«Сегодня в акции участвуют представители более 30 государственных учреждений. Наша главная цель — повысить правовую грамотность населения, ответить на их вопросы по самым разным направлениям. Гражданам разъясняют вопросы семейного законодательства, а также эффективные способы обращения в прокуратуру и другие госорганы в случае нарушения их прав», — рассказал прокурор Алматинского района города Астаны Нурлан Тойшыбеков.

По словам директора Карьерного центра по столичным районам Алматы и Сарайшык Аманбола Амангельдина, жителей больше всего интересовали трудоустройство, вакансии и государственные меры содействия занятости.

Он отметил, что сегодня на рынке труда востребованы специалисты в сферах строительства, промышленности, инженерии, бухгалтерии и IT.

Один из пришедших на акцию горожан, Эльдар Гилимзянов, рассказал, что задал представителям прокуратуры вопрос, касающийся изменений в законодательстве.

«Сегодня я хотел спросить у прокуратуры о новых законах. В частности, хотел узнать о новых возможностях в сфере безопасности и об умных камерах. Я задал свои вопросы и получил четкие ответы», — рассказал он.

По словам организаторов, акция «Народный юрист», которая проводилась и ранее, будет продолжена в будущем. Такой формат позволяет гражданам обратиться к специалистам сразу нескольких ведомств в одном месте и получить четкий алгоритм действий по своим вопросам.

#законипорядок #заңментәртіп