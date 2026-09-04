Какую поддержку оказывают в столице бывшим заключенным

Круглый стол, посвященный вопросам социальной адаптации и трудоустройства граждан, освобожденных из мест лишения свободы и отбывающих наказание без изоляции от общества провели в Астане. Мероприятие было организовано в рамках нарратива «Закон и порядок», передает официальный сайт столичного акимата.

Общественные организации совместно с государственными структурами представили первые итоги совместных проектов и предложили цифровизировать процесс ресоциализации.

Представители Общественного фонда «Реабилитационных технологий и концепций» подвели промежуточные итоги работы по государственному социальному заказу Управления занятости и социальной защиты Астаны. Специалисты оказывают вернувшимся из мест заключения людям комплексную поддержку — от юридической помощи до содействия в открытии собственного дела.

«До сентября 2026 года в нашем фонде зарегистрировались 653 гражданина. Мы оказали им самую разную помощь: 306 человек удалось успешно трудоустроить, еще 34 гражданина смогли открыть ИП и начать свой бизнес. Кроме того, 146 человек прошли психодиагностику, 63 получили правовые консультации. Однако 73 человека пока остаются без работы, и наша задача — помочь каждому найти свое место в обществе», — сообщила директор Общественного фонда «Реабилитационных технологий и концепций» Орынбасар Кульжабаева.

По итогам практической работы фонд сформировал ряд рекомендаций для государственных органов. В частности, предлагается внедрить технологии искусственного интеллекта и цифровые сервисы для более эффективного подбора вакансий и сопровождения подопечных, а также поддержать открытие специализированного Центра «Социализации и реабилитации». Вместе с тем отдельное внимание уделено системной подготовке осужденных к выходу на свободу еще в период отбывания наказания.

«Всего за 8 месяцев 2026 года из подразделений Департамента освобождено 485 осужденных. Подготовка к освобождению начинается с момента их поступления в учреждение: они получают специальности, восстанавливают документы и социальные связи. Ни один человек не остается без внимания — мы заранее направили 883 уведомления в акиматы, органы внутренних дел и службу пробации, чтобы профильные ведомства успели подготовиться к возвращению гражданина», — рассказала начальник отделения по воспитательной и социально-психологической работе среди осужденных ДУИС по городу Астана Асель Макашева.

Подготовка к жизни на свободе требует координации сразу нескольких ведомств, особенно когда речь идет о гражданах без жилья или средств к существованию. Для таких случаев в столице действуют специальные программы экстренной поддержки и социальной помощи.

«С начала года избравших местом проживания Астану — 67 освобожденных, и 23 из них остро нуждались в социально-правовой помощи. В центры адаптации и приюты мы направили 11 человек. Кроме того, совместно с Управлением занятости реализуется проект «Встреча у ворот» — проведено уже 9 таких мероприятий, где людям прямо на выходе оказывают первичную поддержку. Также освобожденные имеют право на единовременную выплату до 15 МРП (64 875 тенге)», — отметила Асель Макашева.

В завершение встречи участники подчеркнули, что ключевым фактором успешной адаптации остается официальное трудоустройство. В 2026 году в рамках установленных квот для лиц с судимостью работу получил 21 человек. Общественники и представители ДУИС призвали работодателей строго соблюдать трудовое законодательство, а госорганы — содействовать решению финансовых проблем экс-заключенных, включая разблокировку банковских счетов и процедуры банкротства.

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