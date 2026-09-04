В рамках принципа «Закон и порядок» на Центральной набережной Астаны состоялась информационно-разъяснительная акция «Ашық алаң», приуроченная ко Дню знаний, передает официальный сайт столичного акимата.

Мероприятие организовано общественным фондом «QAMQOR-ASTANA» при официальной поддержке Управления по делам религий акимата города.

Символичным девизом акции выбрана известная народная мудрость: «Оқу-білім бұлағы, Білім-өмір шырағы» («Учение — родник знания, знание — свет жизни»). Главная цель - повышение религиозной и правовой грамотности населения, защита жителей столицы от рисков деструктивных религиозных течений, а также популяризация ключевых национальных, семейных и духовно-нравственных ценностей.

Для жителей и гостей Астаны на территории набережной развернулась открытая интерактивная площадка. В доступном формате специалисты и эксперты рассказали гостям о традициях, культуре и законодательных нормах Республики Казахстан в сфере религии. Особый акцент организаторы делают на работе с подрастающим поколением. Для подростков представлена насыщенная программа: познавательные викторины, развивающие игры и конкурс пословиц и поговорок, посвященные любви к Родине, учебе и семейным устоям. Все эти активности направлены на расширение кругозора молодежи и укрепление правильных нравственных ориентиров.

Одним из ключевых элементов программы стал открытый диалог в формате «вопрос-ответ». Каждый желающий смог получить исчерпывающие консультации профессионалов по актуальным вопросам религии, а также узнал о методах вербовки и рисках вовлечения в деструктивные течения. Кроме того, на площадке демонстрировали социальные и просветительские видеоролики.

В рамках проведения акции волонтеры распространили среди горожан более трех тысяч информационных брошюр. В этих печатных материалах собрана важная информация: рекомендации по выбору достоверных источников религиозных знаний, реестр запрещенных на территории страны экстремистских и террористических организаций, выдержки из действующего законодательства РК и базовые правила безопасности.

Организаторы позаботились и о поощрении участников: победителей тематических конкурсов и викторин наградили благодарственными письмами и ценными подарками. Отдельное признание и награды получили наиболее активные волонтеры, оказавшие содействие в подготовке и проведении этого масштабного городского мероприятия.

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