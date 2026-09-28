Более 10 млн поездок совершили пассажиры Tarlan Astana

С момента запуска легкорельсового транспорта Tarlan Astana жители и гости столицы совершили больше 10 млн поездок. В сентябре среднесуточный пассажиропоток составляет около 80 тысяч пассажиров, передает официальный сайт городского акимата.

Наибольшей популярностью у пассажиров пользуются следующие станции:

- «Университет» — 1 463 953 пассажиров;

- «Бәйтерек» — 1 208 610 пассажира;

- Нұрлы жол» — 1 060 068 пассажир.

Оплатить проезд можно несколькими способами, включая транспортную карту, банковские карты и бесконтактные способы оплаты.