В Астане удалили незаконные граффити возле вокзала «Нұрлы жол»

В столичном районе Сарайшык общественные пространства около железнодорожного вокзала «Нұрлы жол» очистили от несанкционированных граффити, передает официальный сайт акимата Астаны.

В мероприятии приняли участие представители акимата района Сарайшык, управления полиции, а также общественные активисты и волонтеры.

«В целом мы, аппарат акимата района, совместно с Управлением полиции, общественными активистами и молодежью еженедельно проводим подобные мероприятия в рамках акции «Таза Қазақстан» и «Закон и порядок». В случае обнаружения настенных надписей, порчи имущества или знаков, связанных с наркоманией, мы сообщаем о них в полицию и приступаем к работам по удалению и восстановлению стен.

Поскольку Сарайшык — новый район, такие случаи у нас происходят нечасто. Тем не менее сегодня мы очищаем граффити, обнаруженные в районе железнодорожного вокзала «Нұрлы жол» и на территории «Турсын Астана 1», и принимаем участие в восстановлении стен и столбов», — рассказал руководитель отдела внутренней политики акимата района Сарайшык Айдар Айтпайулы.

В свою очередь представители полиции ведут борьбу с несанкционированными граффити и вандализмом, а также прилагают усилия для поиска лиц, портящих общественное имущество.

«За несанкционированные надписи и рисунки в общественных местах частью 4 статьи 434 Кодекса РК об административных правонарушениях предусмотрен штраф в размере 50 МРП либо административный арест.

Существует также такой вид, как наркограффити. В этом случае проводятся следственные действия, и предусматривается уже уголовная ответственность.

За вандализм также предусмотрена административная ответственность. В обществе часто встречаются такие правонарушения, как поломка остановок или повреждение скамеек», — отметил заместитель начальника отдела общественной безопасности Управления полиции района Сарайшык Дипломбек Балташев.

По словам организаторов, данное мероприятие будет продолжено.

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