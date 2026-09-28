Столичные спортсменки завоевали бронзовую медаль Азиатских игр по артистическому плаванию

Столичные спортсменки Айгерим Курмангалиева, Анна Павлецова, Валерия Столбунова и Жаклин Якимова в составе сборной Казахстана стали бронзовыми призерами XX летних Азиатских игр в Аичи и Нагое (Япония), передает официальный сайт акимата Астаны.

В соревнованиях среди смешанных команд сборная Казахстана набрала 216,7961 балла и заняла третье место.

Победу одержала сборная Китая с результатом 299,2117 балла. Серебряным призером стала команда Японии — 286,2688 балла.

В составе сборной Казахстана выступили Наргиза Болатова, Виктор Друзин, Айгерим Курмангалиева, Карина Магрупова, Ксения Макарова, Анна Павлецова, Валерия Столбунова, Ясмин Туякова, Даяна Джаманчалова и Жаклин Якимова.