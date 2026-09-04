Участок улицы Толе би закрыт на ремонт в Астане

В рамках проекта «Строительство улицы Толе би на участке от улицы Р. Баглановой до проспекта Улы Дала» в столице планируется проведение работ по устройству верхнего слоя дорожного полотна, передает официальный сайт акимата Астаны.

В этой связи на участке от ул. Р. Баглановой до ул. Т-6 до 6 сентября текущего года будет частичное перекрытие. При этом движение автотранспортных средств будет организовано по одной из сторон.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены дорожные знаки и указатели.