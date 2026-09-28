Каскадный водопад и пруды: каким стал GreenLine в Астане

В Астане завершены работы по благоустройству линейного парка GreenLine. Новое масштабное общественное пространство протяженностью 2,3 километра представляет собой непрерывный зеленый коридор, объединяющий жилые кварталы пешеходными маршрутами, передает официальный сайт столичного акимата.

Основной акцент проекта сделан на озеленении и формировании комфортной природной среды. На территории высажены деревья, кустарники и многолетние растения. За счет многоярусного озеленения формируется единый зеленый ландшафт вдоль всего маршрута.

Одним из центральных элементов бульвара стал новый каскадный водопад. Его концепция построена на сочетании воды, рельефа и ярусного озеленения. С верхней точки вода каскадом спускается вниз через зеленые террасы. Вокруг высажены деревья, кустарники и многолетние растения, которые по мере роста сформируют плотное зеленое пространство. Каскад расположен в самом центре GreenLine и станет одной из основных точек притяжения бульвара.

Также вдоль маршрута обустроены пруды, детские игровые площадки, прогулочные маршруты и различные зоны для отдыха. Вода, рельеф и зелень объединены в единый ландшафт.

GreenLine связывает жилые кварталы единым пешеходным маршрутом и формирует новый облик этой части города - более зелёный, комфортный и ориентированный на человека. Самое интересное впереди: с каждым годом деревья будут набирать крону, разрастаться кустарники и многолетники, а сам бульвар становиться ещё зеленее и выразительнее.

Отметим, что создание GreenLine является частью работы по развитию зеленых и комфортных общественных пространств столицы. В текущем году в городе благоустроено более 170 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары). За последние годы порядка 500.