Азиатские игры - 2026: спортсмен из Астаны стал обладателем бронзовой медали

Столичный спортсмен Назарбай Саттархан в составе мужской сборной Казахстана по фехтованию стал бронзовым призером XX летних Азиатских игр, проходящих в Аичи и Нагое (Япония), передает официальный сайт акимата Астаны.

В полуфинале командных соревнований сборная Казахстана встретилась с командой Японии и уступила со счетом 34:45.

В составе сборной Казахстана выступили Нурмухаммед Жайлыбай, Артем Саркисян, Назарбай Саттархан и Куаныш Ергашбай.

На пути к медали казахстанские фехтовальщики в 1/8 финала одержали победу над сборной Саудовской Аравии со счетом 45:32, а в четвертьфинале обыграли команду Китая со счетом 45:40.

Таким образом, мужская сборная Казахстана удостоилась бронзовой награды XX летних Азиатских игр.