Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
В Астане прошел концерт казахстанского артиста Кайрата Нуртаса. После завершения мероприятия зрители не стали расходиться сразу, а помогли убрать мусор, оставшийся на трибунах, передает официальный сайт городского акимата.
Участники акции собрали отходы и навели порядок после выступления. Своим примером они показали, что заботиться о чистоте во время крупных культурных событий может каждый.
«Мы сегодня с друзьями пришли послушать нашего любимого казахстанского артиста. Концерт подарил нам много ярких эмоций, и после выступления мы решили помочь убрать территорию. Это наш небольшой вклад в чистоту города», - рассказал один из зрителей.
Подобные инициативы помогают формировать культуру ответственного отношения к окружающей среде и напоминают, что чистота города начинается с каждого из нас.
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