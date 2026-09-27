В рамках продвижения концепции «Закон и порядок» и реализации Комплексного плана «Астана – город без наркотиков!» Управление по профилактике наркопреступности Департамента полиции города Астаны провело масштабную профилактическую акцию на концерте известного казахстанского исполнителя Кайрата Нуртаса, передает официальный сайт столичного акимата.

Перед началом мероприятия и во время его проведения сотрудники полиции совместно с волонтерами проводили разъяснительную работу с гостями, распространяли информационные материалы по профилактике наркоправонарушений и напоминали о необходимости соблюдать законодательство.

Участникам мероприятия также вручали листовки с контактными данными, по которым можно сообщить о фактах незаконного оборота наркотиков и других наркоправонарушениях.

Активное участие в акции приняли маскоты Тәртіпбек и Тазабек. Они встречали жителей и гостей столицы и в доступной форме призывали соблюдать правила поведения, уважать окружающих и вносить свой вклад в поддержание порядка и безопасности в городе.

Проведение профилактической работы на массовых культурных мероприятиях позволяет охватить большое количество граждан, прежде всего молодежь, и донести социально значимую информацию в доступном формате. Такой подход способствует открытому взаимодействию полиции с населением, повышению осведомленности о последствиях наркоправонарушений и формированию ответственного отношения к вопросам безопасности.

Профилактические акции на общественных и культурных площадках столицы будут продолжены в рамках реализации концепции «Закон и порядок» и Комплексного плана «Астана – город без наркотиков!».

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