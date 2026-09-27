Столичный проект «JOLTAP» масштабируют по стране

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о значимости проекта «JOLTAP», передает официальный сайт акимата столицы.

«Три года назад мы запустили проект JOLTAP, который позволяет гражданам бесплатно обучиться новым профессиям, открыть свое дело, найти работу и получить консультации по мерам господдержки.

Инициатива, реализуемая по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева, за это время показала свою высокую эффективность в подготовке квалифицированных кадров.

За время существования проекта обучение завершили 22 тыс. человек. На сегодняшний день 60% выпускников трудоустроены, 17% работают в формате фриланса, порядка 2 тыс. человек открыли свое небольшое дело.

В рамках проекта Joltap было разработано 30 авторских программ: 19 рабочих специальностей (швея, пекарь, электрогазосварщик, ремонт обучи,сборщик мебели и др), а также 11 цифровых направлений (SMM, таргет, графический дизайн, мобилография, базовые цифровые навыки и др). Важная особенность цифровых курсов - внедрение инструментов ИИ.

Обучение на курсах является полностью бесплатным. Запись проводится в мобильных пунктах «Баршаға мүмкіндік», а также на базе районных акиматов и карьерных центров Управления занятости столицы.

Согласно поручению Главы государства проект будет масштабирован на все регионы страны», - написал Женис Касымбек.