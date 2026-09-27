Ежедневный труд рабочих показали через фотографии в Астане

В столичном торгово-развлекательном центре «Хан Шатыр» в рамках проекта «Адал еңбек», реализуемого по заказу Управления внутренней политики, была организована фотовыставка «Еңбек келбеті», передает официальный сайт акимата Астаны.

В мероприятии приняли участие жители города Астаны, трудящиеся, представители СМИ, авторы контента и гости, проявившие интерес к проекту.

На фотовыставке вниманию общественности были представлены фотографии, запечатлевшие повседневную деятельность и профессиональные достижения людей труда, которые вносят свой вклад в развитие города.

«В рамках Дня труда мы определили 30 специалистов, которые вносят вклад в развитие и процветание города Астаны, и провели фотосессию.

Среди них есть те, кто, несмотря на молодой возраст, трудится уже долгие годы и является мастером своего дела в определенной сфере. Сегодня столичные жители познакомились с ними благодаря фотовыставке. Мы подготовили не только фотографии, но и видеоматериалы о них. Они опубликованы на наших страницах в социальных сетях под названием «Адал еңбек». Там специалисты рассказывают о себе, своем трудовом стаже и достижениях», — рассказала руководитель проекта Общественного студенческого объединения «Болашақ Қазақстанға» Бибинур Байжигиткызы.

В ходе мероприятия также была организована церемония награждения победителей городского конкурса, прошедшего в рамках проекта «Адал еңбек». В конкурсе приняли участие представители СМИ, блогеры, инфлюенсеры, авторы цифрового контента, независимые авторы и мобилографы, которые представили общественности образ человека труда через современные медиаформаты.

Выставка продолжится в течение двух недель в других торговых центрах города.

Стоит отметить, что целью мероприятия является пропаганда честного труда, популяризация роли людей труда в обществе и широкое знакомство с их профессиональными достижениями.