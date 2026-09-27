Тематический челлендж ко Дню труда запустили в Астане

Ко Дню труда в Астане запустили тематический челлендж, направленный на продвижение ценностей созидательного труда и уважительного отношения к представителям разных профессий, передает официальный сайт столичного акимата.

Инициативу поддержали представители различных сфер деятельности, в том числе известные деятели культуры столицы.

Участники челленджа публикуют видеоролики, в которых рассказывают о роли труда в жизни человека, делятся профессиональным опытом и отмечают важность трудолюбия, ответственности и преданности своему делу.

Напомним, День труда в Казахстане отмечается в последнее воскресенье сентября. В честь этой даты в Астане проходят тематические, культурные и общественные мероприятия, призванные подчеркнуть значимость добросовестного труда и повысить уважение к людям разных профессий.