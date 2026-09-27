Очередной факт вандализма выявили в Астане. На проспекте Богенбай батыра подросток ударом ноги разбил стекло остановочного павильона и скрылся с места. Его личность установили, передает официальный сайт акимата столицы со ссылкой на Департамент полиции города.

Сотрудники полиции установили нарушителя. За мелкое хулиганство его привлекли к административной ответственности.

Несовершеннолетний поставлен на профилактический учет. Его поведение и совершенное правонарушение будут отдельно рассмотрены на комиссии по делам несовершеннолетних с принятием соответствующих мер профилактического воздействия.

Родители подростка также привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по его воспитанию.

Причиненный городскому имуществу ущерб будет в полном объеме взыскан с законных представителей несовершеннолетнего.

Полиция продолжает принципиально реагировать на факты вандализма и повреждения городского имущества. Каждый такой факт получает правовую оценку, а виновные привлекаются к ответственности.