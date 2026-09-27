Столичные школьники поддержали День труда ярким флешмобом

Воспитанники Дворца школьников имени М. Утемисова города Астаны в честь Дня труда организовали необычный флешмоб, исполнив известный танец, популяризирующий культуру кочевников, передает официальный сайт акимата столицы.

Через танец, объединивший в себе национальное искусство и активность современной молодежи, школьники продемонстрировали важность уважения к труду, единства и преемственности традиций.

Труд — благополучие страны. А уважение к труду — важная часть воспитания молодого поколения. Поколение, умеющее ценить труд, — это сознательное поколение, которое формирует будущее страны.