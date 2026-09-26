В Астану доставили более 400 тонн сельхозпродукции из трех областей

В Астане проходит очередная сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей из Мангистауской, Алматинской и Абайской областей, передает официальный сайт акимата столицы.

Жителям предложен широкий ассортимент мяса, рыбы, молочной и другого продовольствия, доставленной напрямую от фермеров. Это не только повысило доступность продуктов питания, но и позволило поддержать отечественных производителей.

В частности, сельхозтоваропроизводители трех регионов привезли в Астану более 400 тонн продукции. В их числе 170 тонн овощей и фруктов, 100 тонн мяса и мясной продукции, 40 тонн меда, 25 тонн молочной продукции, 17 тонн бахчевых культур, 10 тонн рыбы и более 40 тонн других продуктов питания.

«С самого начала проведения этой ярмарки я прихожу сюда регулярно. Ведь ярмарка дает возможность не просто купить продукты по доступным ценам, но и приобрести высококачественную, уникальную продукцию, характерную для каждого региона. Например, если на прошлой неделе я приходила за кызылординским рисом, тары-талкан и дынями, то в этот раз пришла за мангистауским шубатом, красной рыбой, семейскими ши-бауырсаками, саржалским кумысом и алматинским апортом. В целом ярмарка дарит людям особое праздничное настроение. Необязательно скупать все подряд, важно попробовать самобытную продукцию региона, что создает ощущение, будто ты сам побывал в том крае», — отметила жительница столицы Айгуль Кулданаева.

По данным Управления сельского хозяйства области Абай, из этого региона в столицу было доставлено более 200 тонн сельхозпродукции. В ярмарке принимают участие крестьянские хозяйства и предприниматели из разных уголков области, представляя свою продукцию.

В рамках ярмарки данный регион предлагает широкий ассортимент товаров: около 50 тонн мяса, 70 тонн меда, 30 тонн овощей, 30 тонн арбузов, а также молочную и колбасную продукцию, кумыс, национальные блюда и другую сельскохозяйственную продукцию.

Вся продукция доставлена напрямую от местных сельхозтоваропроизводителей. Это позволяет сократить число посредников и предлагать товары потребителям по доступным ценам.

Главная цель — познакомить жителей столицы с качественной и натуральной продукцией области, поддержать местных производителей и укрепить межрегиональные торговые связи.

Ярмарка проходит на парковке ипподрома «Казанат» по адресу: шоссе Каркаралы, 1. Также для удобства жителей и гостей столицы во время проведения ярмарки до указанного места курсируют автобусные маршруты №18, 37 и 303. Ярмарка работает с 09:00 до 18:00.